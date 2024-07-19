Bulgaristan'daki yangına Türkiye'den destek

Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'dan bu yana süren orman ve arazi yangınlarıyla mücadele eden Bulgaristan makamları, Kırklareli Valiliğinden söndürme çalışmalarına destek istedi.



Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin talimatıyla, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD personelinden 32 kişilik ekip oluşturuldu.



Bölgeden 2 Pick-up, 5 arazöz, greyder, dozer, kepçe ve çekici, araçlarından oluşan konvoy Bulgaristan'a geçiş yapan ekip, söndürme çalışmalarına destek verecek.



Edirne'de de helikopter ve uçaklar da hazır bekletiliyor.



Dün akşam saatlerinde ise yangın bölgesine 3 pick-up, 4 arazöz, 2 itfaiye, 2 greyder, dozer, loder, çekici ile 40 personel gönderilmişti.