BULUT, TSK ve EGM'nin envanterinde! 6 saat kesintisiz havada kalabiliyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019'da robotik otonom sistemler alanına giriş yapan ve bu kapsamda oluşturduğu platform ekosistemiyle insansız hava, kara ve deniz araçları üreten HAVELSAN, yeni bir İHA'sını daha güvenlik güçlerinin kullanımına sundu.



Şirket, diğer İHA'sı "BAHA"dan sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) liderliğinde ve belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda keşif ve gözetleme yapan BULUT'u geliştirdi.



Bir süredir HAVELSAN Robotik Otonom Sistemler Merkezi'nde geliştirme faaliyetleri sürdürülen İHA, kullanıcı ve SSB temsilcilerinden oluşan kabul heyeti tarafından tabi tutulan testleri ve gereksinimleri başarıyla geçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine alındı.



KESİNTİSİZ 6 SAAT HAVADA KALIYOR



BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde kesintisiz şekilde 6 saat havada kalıp, GNSS'den bağımsız olarak keşif ve gözetleme yapabiliyor.



Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneği olan İHA, sahip olduğu sensör ve yazılım sayesinde her türlü operasyon koşullarında görev üstlenebiliyor.



BULUT, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor, aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor.



Dikey iniş kalkışı, elektrikli motor sistemiyle yapan BULUT, keşif ve gözetleme görevini içten yanmalı benzinli motorla gerçekleştiriyor.

