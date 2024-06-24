Bunalıma girdiği iddia edilen polis canına kıydı

Samsun’da bunalıma girdiği iddia edilen bir polis, intihar etti.



Olay, İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi’nde gece meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli 13 yıllık polis memuru 33 yaşındaki B.İ, girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu.



B.İ. olay yerinde yaşamını yitirdi.



B.İ’nin ölümü meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu.



B.İ’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.