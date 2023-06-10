Bunalıma girip benzinle kendini yaktı

A.Y. birden alev alırken, çevredeki vatandaşlar A.Y. yanmadan söndürmeyi başardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.