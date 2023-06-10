Bunalıma girip benzinle kendini yaktı

Bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi benzinle kendini yaktı.
Bucak ilçesinde Şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda asker olduğu iddia edilen A.Y. elinde benzin bidonu ile caddeye çıkıp, çevreye bağırmaya başladı.
Elindeki benzin bidonundaki benzini üstüne dökerek kendisini ateşe verdi.
A.Y. birden alev alırken, çevredeki vatandaşlar A.Y. yanmadan söndürmeyi başardı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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