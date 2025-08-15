Bunalıma girip orman yakan sanığa hapis istemi

İzmir'de 29 Haziran'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma tamamlandı. Sanık H.Ö. hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 61. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. BUNALIMA GİRİP ORMAN YAKMIŞ İddianamede, sanık ile eşi arasında ailevi sorunların bulunduğu, eşi ve çocuklarının memlekete dönmeleri sonrasında bunalıma girdiği, öğle saatlerinde evini yaktığı, ardından elindeki yanıcı sıvı maddeyle binadan çıktığı bilgisi yer aldı. H.Ö'nün eve yakın mesafedeki çevre yolundan karşıya geçtiği, buradaki otluk alanı ateşe verip tekrar evin bulunduğu binanın önüne geldiği kaydedilen iddianamede, otluk alandaki alevlerin büyüyerek yangına dönüştüğü, yangın neticesinde otoyol boyunca devam eden alanların yandığı ifade edildi.

YANICI MADDE KULLANMIŞ



Yangının ilerleme yönü ve zamanı dikkate alındığında başlangıcında ateşin gücünü artırma etkisi olan kimyasal veya yanıcı maddeler kullanılması ihtimalinin bulunduğunun belirlendiği aktarılarak, şüphelinin suç tarihinde ikametini yaktıktan sonra elindeki yanıcı madde ile orman alanına 4 kilometre mesafede bulunan alandaki otları yakarak yangın çıkardığının tespit edildiği kaydedildi.



3 YILA KADAR HAPİS



H.Ö. hakkında "orman yakma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.