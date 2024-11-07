Bungalov ev taşıyan TIR, tünele takıldı

Daha sonra TIR’ın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi.



Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan yoluna devam etti.



Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.