Bungalov ev taşıyan TIR, tünele takıldı
Sinop’ta bungalov ev taşıyan bir TIR, geçmeye çalıştığı tünel girişine takıldı. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Sinop’ta tünele bungalov ev takıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sinop-Samsun Yolu Çiftlik Tüneli’nde meydana geldi.
Üzerinde bungalov ev taşıyan TIR, Çiftlik Tüneli’ne girdiği esnada üzerindeki ev tünelin girişine takıldı.
Yol trafiğe kapandı.
Tünel girişine takılan TIR’ın polis ekipleri kontrolünde geri geri gitmesi sağlandı.
Daha sonra TIR’ın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi.
Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan yoluna devam etti.
Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.
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