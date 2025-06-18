Bungalov ilanıyla 263 milyonluk vurgun

Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, Sapanca ilçesindeki bungalov işletmelerinin sosyal medya hesaplarına ait bilgileri ele geçirerek, sahte hesaplar oluşturduğu ve bu hesaplar aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

263 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 263 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında; Adana'dan 10, Mersin’den 12, Gaziantep’ten 12, Diyarbakır’dan 3, Samsun’dan 3, Osmaniye’den 2, Kahramanmaraş’tan 2, Şırnak’tan 1, Bitlis’ten 2, Konya’dan 1, Ankara’dan 1 ve Malatya’dan 1 olmak üzere toplam 12 ilde 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda başkalarına ait GSM hatları ve banka kartları, 12 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.