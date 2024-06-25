Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Sakarya'da cezaevinden izinli çıkan Volkan Sağıroğlu'nu bungalov işletmeciliği yaptığı tesiste çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Cenk Ö. yakalandı. Meslektaşı olan Sağıroğlu'nu vurduktan sonra kendisini ihbar eden zanlı adliyeye sevk edildi.

Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

'da komşu iş yerinin sahibini öldüren şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Cenk Ö.’nün bungalov işletmeciliği yaptığı iş yerinde meydana geldi.

Cezaevinden izinli çıkan bungalov işletmecisi Volkan Sağıroğlu, kendi işletmesinin yanında bulunan meslektaşı Cenk Ö.’nün yanına gitti.

Burada çıkan tartışmada Cenk Ö., tabancayla Sağıroğlu'nu tabancayla vurarak öldürüp, kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Cenk Ö.’yü gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cenk Ö.’nün iş yerinde Sağıroğlu’nu vurduktan sonra 112’yi arayarak ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Volkan Sağıroğlu'nun son olarak "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı, bulunduğu Ferizli Kapalı Cezaevi’nden açık cezaevine nakli öncesi 15 gün izin verildiği belirtildi.

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