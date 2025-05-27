Bungalov kapısında infaz girişimi! 2 bin 376 saatlik görüntü izlendi, yakalandılar
Sapanca'da silahla iki kişiyi yaralayan saldırganlar, 2 bin 376 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. İstanbul'dan geldikleri belirlenen iki saldırgan tutuklandı.
Sapanca'da silahla iki kişiyi yaralayan saldırganlar yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.
Olay, 4 Mayıs günü Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Otomobille gelen yüzleri maskeli kişiler, dört kişilik gruba ateş açıp kaçtı.
Kurşunların isabet ettiği K.Y. ve E.Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'dan geldikleri ve bungalovda kaldıkları belirlenen iki yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu arada saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 BİN 376 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekibi, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, olayın yaşandığı bölge ve buraya bağlanan güzergahlarda 33 farklı iş yerine ait güvenlik kamerasından toplam 2 bin 376 saatlik kayıt inceledi.
Ekipler ayrıca vurulan iki kişinin husumetli olabileceği kişileri de araştırdı.
Ayrıntılı çalışmada, şüphelilerin beyaz renkli sahte plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiği saptandı.
SALDIRI SONRASI VİLLADA KALMIŞLAR
Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21), ve İ.T. (30) olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin Sapanca'da keşif yaptıkları, saldırının ardından da iki gün Sapanca'da bir villada kaldıkları tespit edildi.
İSTANBUL VE SAKARYA'DA OPERASYON
İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla saldırıyı düzenleyen ve onlara yardım eden dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklanırken, İ.T. ve B.B. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Olaya karıştıkları belirlenen bazı kişilerin de haklarında yakalama kararı çıkartıldığı ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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