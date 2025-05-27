Bungalov kapısında infaz girişimi! 2 bin 376 saatlik görüntü izlendi, yakalandılar

Sapanca'da silahla iki kişiyi yaralayan saldırganlar yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı. Olay, 4 Mayıs günü Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen yüzleri maskeli kişiler, dört kişilik gruba ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği K.Y. ve E.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'dan geldikleri ve bungalovda kaldıkları belirlenen iki yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 BİN 376 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekibi, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı bölge ve buraya bağlanan güzergahlarda 33 farklı iş yerine ait güvenlik kamerasından toplam 2 bin 376 saatlik kayıt inceledi.

Ekipler ayrıca vurulan iki kişinin husumetli olabileceği kişileri de araştırdı. Ayrıntılı çalışmada, şüphelilerin beyaz renkli sahte plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiği saptandı. SALDIRI SONRASI VİLLADA KALMIŞLAR Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı bulunan F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21), ve İ.T. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Sapanca'da keşif yaptıkları, saldırının ardından da iki gün Sapanca'da bir villada kaldıkları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı