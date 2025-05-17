Bungalov tatili faciayla bitti: 4 yaşındaki çocuk can verdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov işletmesinde tatil yapan ailenin 4 yaşındaki çocuğu havuza düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir bungalov tesisinde meydana geldi.



10 DAKİKA SONRA FARK ETTİLER



Kiraladıkları bungalovda konaklayan ailenin çocuğu 4 yaşındaki A.A., havuza düştü.



Yaklaşık 10 dakika sonra aile üyelerinin fark edip sudan çıkardığı çocuk ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



A.A., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



GEÇİCİ RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ



Öte yandan, olayın meydana geldiği işletmenin geçici ruhsatının 31.12.2024 tarihi itibarıyla iptal edildiği ve şu anda da ruhsatının bulunmadığı anlaşıldı. Ayrıca, müşteri girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) zamanında yapmadığı tespit edilen işletme ile ilgili idari işlem başlatıldı.