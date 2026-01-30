Bungalov tatili felaketle bitti. Sena'dan acı haber

Sapanca'da bulunan bir bungalov tesisinde havuza düşen üç yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları Sena Y., ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sena Y., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik Sena, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.