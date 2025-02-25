Bungalov tatili kabusa döndü

Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.



Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.



Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.



Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.