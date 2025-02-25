Bungalov tatili kabusa döndü

İstanbul Arnavutköy'de bir grup tatil için bungalov kiraladı. Doğalgaz sızıntısından dolayı 9 kişi, zehirlendi.

Bungalov tatili kabusa döndü

Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.

Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

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