Bungalov tatili kabusa döndü
İstanbul Arnavutköy'de bir grup tatil için bungalov kiraladı. Doğalgaz sızıntısından dolayı 9 kişi, zehirlendi.
Haraççı Mahallesi'nde bungalovda kalan 9 kişi, doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
Zehirlendiklerini fark eden vatandaşlar hastaneye başvurdu ve tedavi altına alındı.
Durumu iyi olan 5 kişi taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.
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