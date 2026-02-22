Bungalov tatili yapayım derken dolandırıcıların ağına düştü. İddia edilen tesis başka şehirde çıktı

Antalya'da arkadaşına doğum günü sürprizi hazırlamak isteyen genç kadın hafta sonu tatili için bungalov arayışına girdi. Sosyal medyada karşılaştığı hesap üzerinden rezervasyon yapan kadın, konaklama bedeli ve "sigorta ücreti" adı altında toplam 28 bin 800 TL'yi farklı IBAN numaralarına gönderdi. Gün içinde iade edileceği belirtilen sigorta bedeli yatırılmayınca dolandırıldığını anlayan mağdur, durumu yargıya taşıdı.

Hesap yöneticisi ile WhatsApp üzerinden görüşen mağdura, tesise ait olduğu belirtilen profesyonel görseller ve konaklama detayları gönderildi.

Mesajlaşmalar sırasında kişi başı 6 bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL konaklama bedeli talep edildi. Kadın, gönderilen IBAN numarasına açıklama kısmına rezervasyon bilgilerini de ekleyerek ödemeyi gerçekleştirdi. Kısa süre sonra bu kez "bungalov konaklamalarına özel sigorta bedeli" adı altında 16 bin 800 TL ek ödeme istendi.

Sigorta ücretinin gün içinde iade edileceği belirtilirken, mağdur ikinci bir IBAN'a daha para gönderdi. Böylece toplam ödeme 28 bin 800 TL'ye ulaştı. Ancak belirtilen süre içinde sigorta bedeli hesaba yatırılmadı. Gün içinde iade yapılmaması üzerine yeniden iletişime geçmek isteyen mağdur, hesabın kendisini engellediğini fark etti.

ANTALYA'DA BÖYLE BİR TESİS YOK

Dolandırıldığını anlayan genç kadın olayı yargıya taşıdı. Mağdurun başvurusu üzerine yapılan incelemelerde, rezervasyon yapılan bungalov tesisinin gerçekte Antalya'da bulunmadığı belirlendi. Tesise ait olarak paylaşılan görsellerin ise Türkiye'nin farklı bir şehrindeki gerçek bir tesise ait olduğu tespit edildi.

TÜRSAB BELGESİ SORGULANMALI

Soruşturma sürecinde yapılan tespitlere de değinen mağdurun avukatı “Verilen isimle telefon numarası başkasına, IBAN numarası başka bir kişiye ait. Müvekkilimin gönderdiği para dakikalar içinde farklı hesaplara aktarılmış. “Tespitlerimizde kayıp-çalıntı kart başvuruları ve kart kopyalama yöntemlerinin kullanıldığı görüldü. Kopyalanmış kartlar üzerinden para akışı sağlanıyor.” dedi. Avukat vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan rezervasyonlarda TÜRSAB belgesi onayını sorgulaması konusunda uyardı.