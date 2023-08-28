Bungalov tatilinde 1 yaşındaki bebek havuza düştü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan ailenin 1 yaşındaki bebekleri havuza düştü. Sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bungalov tatilinde 1 yaşındaki bebek havuza düştü
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Şehir dışından Sapanca'ya gelerek bungalov tatili yapmak isteyen ailenin 1 yaşındaki bebekleri T.L.G. havuza düştü.

Anne ve babasının sudan çıkardığı bebek, durumun verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne sevk edilen bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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