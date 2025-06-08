Bungalovda olaylı gece: Bir kişi vuruldu

Kocaeli'de bir kişi, bungalov tesisinde vuruldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Maşukiye Mahallesi'ndeki Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Saltuk Buğra B., aracıyla Sakarya'dan Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisine geldi.

Burada Saltuk Buğra B. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.