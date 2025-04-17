Bungalovdaki gizli kamera olayında yeni gelişme: "Kuvvetli suç şüphesi" cep telefonunda

M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu.

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum mahallesinde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.

Cep telefonlarında da yapılan incelemede şüphelilerden birinde, gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin de bulunması üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığının "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle tutuklamanın olduğu ifade edildi.

Şüpheliler, Hüseyin K. ve Tansel S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polis ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla verdikleri ifadede Sapanca’da üç bungalov yapıp ticarete başladıklarını ve devam ettiklerini söyledikleri belirtildi.

CANLI YAYIN YAPACAK NİTELİĞE SAHİP

Bu arada, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümlü kameranın Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapabilecek niteliğe sahip olduğu belirlendi.

Polis, hafıza kartı girişi bulunan gizli kameranın Wi-Fi özelliğinden takip yaparak internet bağlantısından kriminal inceleme de başlattı. Söz konusu tesis ise Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından süresiz kapatıldı.

91 BUNGALOVUN OLDUĞU TESİS MÜHÜRLENDİ

Öte yandan aynı bölgedeki Sapanca'nın önde gelen otellerinden biri olan ve aynı zamanda zincir marka da olan, 91 bungalovun bulunduğu işletme de Sapanca Belediyesi tarafından, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığından mühürlendi.