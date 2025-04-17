Bungalovdaki gizli kamera olayında yeni gelişme: "Kuvvetli suç şüphesi" cep telefonunda
Bungalovda gizli kamera bulunması olayına ilişkin tutuklanan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu belirtilen Tansel S.'nin suçlamaları kabul etmediği, şüphelilerden birinin cep telefonunda gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin tespit edildiği bildirildi.
İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum mahallesinde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.
M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. tutuklandı.
"GİZLİ KAMERA OLAYINDAN BİLGİMİZ YOK"
Şüpheliler, Hüseyin K. ve Tansel S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polis ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla verdikleri ifadede Sapanca’da üç bungalov yapıp ticarete başladıklarını ve devam ettiklerini söyledikleri belirtildi.
Haklarındaki suçlamaları reddeden iki şüphelinin, internet üzerinden iletişime geçen müşterilere bungalovları kiraladıklarını, gizli kamera olayından da bilgilerinin olmadığını söylediği ifade edildi.
TELEFONLAR KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Cep telefonlarında da yapılan incelemede şüphelilerden birinde, gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin de bulunması üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığının "kuvvetli suç şüphesi" gerekçesiyle tutuklamanın olduğu ifade edildi.
Şüphelilerin telefonlarına da el konularak kriminal incelemeye gönderildi.
CANLI YAYIN YAPACAK NİTELİĞE SAHİP
Bu arada, odada kullanılan avizeden çıkan ampul görünümlü kameranın Wi-Fi özelliğiyle canlı yayın yapabilecek niteliğe sahip olduğu belirlendi.
Polis, hafıza kartı girişi bulunan gizli kameranın Wi-Fi özelliğinden takip yaparak internet bağlantısından kriminal inceleme de başlattı. Söz konusu tesis ise Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından süresiz kapatıldı.
91 BUNGALOVUN OLDUĞU TESİS MÜHÜRLENDİ
Öte yandan aynı bölgedeki Sapanca'nın önde gelen otellerinden biri olan ve aynı zamanda zincir marka da olan, 91 bungalovun bulunduğu işletme de Sapanca Belediyesi tarafından, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığından mühürlendi.
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