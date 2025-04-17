Bungalovlarda gizli kamera kontrolü yapılacak: Yurt dışından cihaz getirildi
Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, yurt dışından getirilen cihazla, gizli kamera ve ses kaydı cihazı olup olmadığının kontrol edilebileceğini ifade etti.
Alaçam, Sapanca'da yaşanan gizli kamera olayının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, ''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar.'' dedi.
Sürekli denetimden geçtiklerini anlatan Alaçam, "Sapanca sanırım Türkiye'de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz tabii ki bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor.'' diye konuştu.
Alaçam, ağır ve haksız ithamlarla da karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Bu bölgede evet bakanlıkla ilgili belge sorunlarımız olduğu doğru. Fakat bu yapıların kaçak değil, bu işletmelerin hepsinin iş yeri ruhsatı var, vergi dairesine vergi kayıtları var, esnaf odası veya ticaret odasına kayıtları var. Elektrik faturalarını ödüyorlar. Su faturalarını ödüyorlar. Sadece bakanlığın yaptığı bazı düzenlemelerdeki eksiklerden veya geçici aldığı tedbirlerden dolayı bu sorunları yaşıyoruz." dedi.
"5 BİN BUNGALOVUN 2 BİNİ KAÇAK"
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 10 Nisan'daki bilgilendirme toplantısında bungalovlarla ilgili açıklamasında şöyle konuşmuştu:
"Sakarya’da yaklaşık 5 bin civarında bungalov var. İnceleme neticesinde ilgili belediyelerin eksikliklerinin tespiti yapılmış ve burada ihmali bulunan belediye başkanları ve oradaki kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni, adli soruşturma açılması izni verilmesiyle ilgili İçişleri Bakanımızın bir kararı var. Aralık ayı içerisinde bu karar çıktı ve bunlarla ilgili adli soruşturma açıldı. Yani Sapanca’da yapılan bungalovların müfettişin tespitine göre söylüyorum, 2 bin tanesi imar ruhsatı olmadan, yapı ruhsatı olmadan buralara yapılmış. Kaçak faaliyette bulunan bungalovlarla ilgili 3 tane komisyon kurduk. Bu 3 komisyon alanda bunları denetliyorlar."
BUNGALOVDA GİZLİ KAMERA SKANDALI
İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum mahallesinde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı.
M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. tutuklandı.
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