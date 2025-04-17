Bungalovlarda gizli kamera kontrolü yapılacak: Yurt dışından cihaz getirildi

Alaçam, Sapanca'da yaşanan gizli kamera olayının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, ''Herkes bu konuda çok tedirgin. Böyle bir ahlaksızlıkla itham edilmek hepimizi derinden sarstı. Bu olayın şokuyla ciddi bir dezenformasyona uğradık. Birçok insanın psikolojisi bozuldu. Önce rezervasyon iptalleri gelmişti. Şimdi toparlanıyoruz. Arayıp eski misafirlerimiz destek oluyorlar.'' dedi.

Sürekli denetimden geçtiklerini anlatan Alaçam, "Sapanca sanırım Türkiye'de bu konuda en çok denetlenen yerdir. Tüm tesisler denetlendi. Fakat tabii ki böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Biz tabii ki bunu görmezden gelemeyiz. Acilen bir tedbir almamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde reaksiyon olarak yurt dışından cihaz sipariş ettik. Yaklaşık 1 hafta içerisinde gelecek. Bu cihazla kızılötesi sinyalle bulunduğunuz ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihazı olup olmadığını uyarı vererek size bilgi veriyor. Siz misafir olarak geldiğinizde kumanda gibi bir cihaz, bulunduğunuz ortamda varsa bir kamera, gizli bir ses kaydı cihazı öterek uyarı veriyor.'' diye konuştu.



Alaçam, ağır ve haksız ithamlarla da karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Bu bölgede evet bakanlıkla ilgili belge sorunlarımız olduğu doğru. Fakat bu yapıların kaçak değil, bu işletmelerin hepsinin iş yeri ruhsatı var, vergi dairesine vergi kayıtları var, esnaf odası veya ticaret odasına kayıtları var. Elektrik faturalarını ödüyorlar. Su faturalarını ödüyorlar. Sadece bakanlığın yaptığı bazı düzenlemelerdeki eksiklerden veya geçici aldığı tedbirlerden dolayı bu sorunları yaşıyoruz." dedi.