Bünyamin'den acı haber

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün kaybolan 13 yaşındaki Bünyamin Saruhan sulama kanalında ölü bulundu.

Bünyamin'den acı haber

Kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan'ın (13) dün kaybolması üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Saruhan'ın cesedine ulaşıldı.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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