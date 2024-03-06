Burcu Altın Deprem kimdir?

Burcu Altın Deprem 13 Eylül 1984 tarihinde dünyaya geldi. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü aldı.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü okudu. 2007 yılında Minnoş filminde yer aldı. 2008 yılında Hakan'la Geziyorum programında sunuculuk yaptı. Ritmini Arayan Kalpler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde konuk oyuncu oldu.



2010 yılında Rina filminde Gökçe karakteri ile başrollerde yer aldı. Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Öğretmen Kemal dizisinde yer aldı.



Beni Böyle Sev dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Çat Kapı adlı programda sunuculuk yaptı. Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi programında oyunculuk yaptı. 2016 yılında atv'de yayınlanan Kaçın Kurası adlı dizide yer aldı.