Burcu Demir davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık M.C, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.



M.C, savunmasında daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu, boşanmak istediği eşini kasten ve isteyerek öldürmediğini, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini ileri sürdü.



Burcu Demir'in ailesi de sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme, sanık M.C'nin "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Elazığ'da Olgunlar Mahallesi'nde 8 Şubat'ta özel bir hastanenin arka girişinde uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan M.C. olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.