Burcu Köksal AK Parti Genel Merkezi'nde

Bir süredir CHP'den ayrılacağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamayla bunu doğrulayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal , AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Köksal'ın rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında takılması bekleniyor.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRİYOR

Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçecek.

Böylece belediye meclisinde çoğunluk artık CHP'de değil, AK Parti'de olacak.

CHP: TELEFONLARA YANIT BİLE VERMEDİ

Bu ayrılık süreci CHP'de tartışmalara neden oldu.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal'ın CHP lideri Özgür Özel'in telefonlarına dahi çıkmadığını söyledi:

“Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Orada yaşananlar normal bir süreç değil. Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ettiğimizi buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin.”

KÖKSAL: İÇİM RAHAT

Köksal ise parti değiştirme kararını duyururken "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi, “tehdit” iddialarına şu yanıtı verdi:

“Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim.' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakika görüştüğünü belirten Köksal, "Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim." diye konuşmuştu.