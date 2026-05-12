Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Bir süredir CHP'den ayrılacağı konuşulan ve dün yaptığı açıklamayla bunu doğrulayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal , AK Parti 'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksal ve beraberindekilerin katılımını Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında şöyle yorumladı:

-"Hizmetlerini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar Belediye Başkanı'yla Dinar Belediye Başkanı ve belediye meclisi üyelerine aramıza “Hoş geldiniz” diyorum. Şirazesini yitiren CHP'nin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an evvel vazgeçmelidir.

CHP yönetimi ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur."

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRİYOR

Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.

Böylece CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti.

CHP: TELEFONLARA YANIT BİLE VERMEDİ

Bu ayrılık süreci CHP'de tartışmalara neden oldu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonlarına dahi çıkmadığını söyledi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi'nde.

KÖKSAL: İÇİM RAHAT

Köksal ise parti değiştirme kararını duyururken "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi, “tehdit” iddialarına şu yanıtı verdi:

“Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim.' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakika görüştüğünü belirten Köksal, "Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim." diye konuşmuştu.

ÖZEL: BU TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM

Özel, Köksal'ın sözlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yanıt verdi.

Belediye başkanının daha önce "Dolandırıcı, yolsuz, rüşvetçi, üçkağıtçı dediniz. Bir şey varsa gelin alın beni" diye seslendiğini söyleyen CHP lideri, şöyle devam etti:

"Ve diyor ki; ‘Özgür Özel beni tehdit etti.' Ona sadece şunu dedim: 6 ay önceki gidişinde demiştim, ‘Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar, senin hırsız olduğuna inanmıyorum.' O laf o.

Bu sefer de dedim ki: ‘Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma.’ Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum."