Burcu Köksal'dan "AK Parti'ye geçecek" iddialarıyla ilgili açıklama

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köksal, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum." ifadesine yer verdi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 50.73 oyla CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın açıklaması şöyle:



"Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım. Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay'dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım.

"REKOR OYLA SEÇİLDİM, BU SEFER İFTİRALAR GELMEYE BAŞLADI"



Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı hiçbirşey yapılmadı rekor oyla seçildim bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar eşimi çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar.

