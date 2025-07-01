Burcu'yu 17 yerinden bıçaklayıp öldürmüştü: Cezası belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 15 Ocak 2024'te birlikte yaşadığı kadını bıçakla öldüren sanığın cezası belli oldu.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Gündüz (37), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'nun sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporu okundu.

Savunma yapan sanık, diyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz Gündüz'ü "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.



NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde, 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy ile birlikte yaşadığı Yılmaz Gündüz arasında gece saatlerinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Gündüz tarafından 17 yerinden bıçaklanan Gezersoy, Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.