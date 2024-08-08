Burdur-Antalya karayolunda tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Burdur-Antalya Karayolu üzerinde tırın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Burdur-Antalya karayolunda tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Edinilen bilgilere göre, istikametinden istikametine gitmekte olan 15 PY 971 plakalı çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

Tırın devrilmesiyle çimento torbalarının dökülmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen çekici yardımıyla devrilen tırın kaldırılmasının ardından yol tek şeritten kontrollü geçişe açıldı.

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