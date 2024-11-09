Burdur feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, 6 yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Burdur’un Karamanlı ilçesi Burdur- Fethiye karayolu Kılçan kavşağında meydana geldi. Bayram K. (18) idaresindeki 15 FE 001 plakalı Fiat otomobil Kılçan kavşağında dönmek isterken karşıdan gelen Serkan K. (43 ) idaresindeki 44 ADE 225 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Bayram K., Muhammet M.Ö. (17) ve Serkan K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Şükran K. (39), İkra K. (14), Sena N.K. (11) yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere gönderildi. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobil ve diğer araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.