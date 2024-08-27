Burdur-Fethiye kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Burdur- Fethiye kara yolu Suludere mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Burdur-Fethiye kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında -Fethiye kara yolu Suludere mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Suludere köyü içerisinden anayola çıkıp karşı şeride geçerek Burdur istikametine dönmek isteyen Süleyman Ö. (82) idaresindeki otomobil ile Fethiye istikametinden Burdur istikametine gitmekte olan Alican B. (34) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada iki araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yasemin B. (41), Ali A.B. (5), Seda E.B. (33) ve Arda B. (1) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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