Burdur- Fethiye karayolunda 3 araç çarpıştı: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Kaza, Burdur’un Tefenni ilçesi Burdur- Fethiye karayolu Karakuzu Mevkiinde meydana geldi. Tefenni’den Çavdır istikametine seyir halinde olan Fatih T.(51) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet D.(17) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken otomobil karşı şeride geçerek Çavdır’dan Tefenni istikametinde seyir halinde olan Hüseyin K.(52) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

3 aracın karıştığı kazada Mehmet D., Hüseyin K., Fatih T., ve otomobilde yolcu olarak bulunan Osman O.(51), Turgut D.(54), ve otomobilde yolcu olarak bulunan Raif Dikbaş ağır yaralandı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Raif Dikbaş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.