Burdur Gölü kenarına moloz döküldü

Burdur'da 1971 yılında imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan, son yıllarda kuraklık nedeniyle hızla kuruma tehlikesi yaşayan Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nün kenarına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inşaat molozu döküldü.



Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki alana dökülen moloz, kirliliğine neden oldu.



Bölgeye geçen aylarda da dökülen moloz, Karayolları Şube Şefliği ekiplerince temizlenmiş, kim ya da kimlerin döktüğü tespit edilememişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin