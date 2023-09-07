Burdur Gölü kenarına moloz döküldü

Burdur Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inşaat molozu döküldü.

Burdur Gölü kenarına moloz döküldü
Burdur Gölü üzerinde 'toz' bulutu

Burdur Gölü üzerinde 'toz' bulutu

Haberi Görüntüle

'da 1971 yılında imzalanan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan, son yıllarda kuraklık nedeniyle hızla kuruma tehlikesi yaşayan 'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü'nün kenarına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce inşaat molozu döküldü.

Burdur-Fethiye kara yolu üzerindeki alana dökülen moloz, kirliliğine neden oldu.

Burdur Gölü kenarına moloz döküldü - 1

Bölgeye geçen aylarda da dökülen moloz, Karayolları Şube Şefliği ekiplerince temizlenmiş, kim ya da kimlerin döktüğü tespit edilememişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...