Burdur Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Burdur Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Burdur Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Açılan Sandık: %89,42



CHP adayı Ali Orhun Ercengiz - Yüzde 46,35 oy



AK Parti adayı Mehmet Şimşek - Yüzde 43,02 oy

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