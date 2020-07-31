Burdur Valisi Arslantaş: Çıkın çıkın Salda'ya gelin

Burdur Valisi Arslantaş, NASA'nın yaptığı paylaşım sonraında vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti.

DHA 31.07.2020 - 18:09

Burdur Valisi Arslantaş: Çıkın çıkın Salda'ya gelin

NASA PAYLAŞMIŞTI

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki Jezero Krateri ile benzerlikler var

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'taki Jezero Krateri ile benzerlikler var

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile Burdur'daki Salda Gölü'nün benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklamasının ardından Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vali Arslantaş paylaşımda, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars’a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin" dedi.

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