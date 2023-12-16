Burdur’da 2 otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meram Caddesi ile 150’inci sokak kesişiminde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. idaresindeki otomobil ile Sabri U. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Ç.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Gülay Ç. (32), Ayşenur Ç. (10), Ayselnur Ç. (6) ve Sabri U.'nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Fatma U. (38), İbrahim Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedbir olarak ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.