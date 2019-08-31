Burdur'da saat 14.00 sıralarında Burdur- Yeşilova karayolunun Düğer köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.



Yeşilova'daki Salda Gölü'ne giden Arap Şerif Dadak'ın kullandığı otomobil ile Mehmet Macit'in (76) kullandığı otomobil çarpıştı.



Mevlüt Koruk'un kullandığı otomobilin de karıştığı kazada Arap Şerif Dadak, Mehmet Macit ve Mevlüt Koruk ile 3 otomobilde bulunan Fadime Yavuz (76), Deniz Dadak (5), Doğaç Dadak (12), Arzu Yavuz Dadak (38), Zafer Yavuz (34), Firdevs Macit ve Eşe Koruk yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Macit yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.