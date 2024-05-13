Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Burdur’da yalnız yaşayan yanşlı adam, evinde ölü bulundu.

Burdur’da 64 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerindeki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Şahin Korkmaz’dan (64) haber alamayan komşuları, evin ışığı yandığı halde şahsın kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi.

Eve gelen oğlu, çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümü doğal nedenli olduğu değerlendirilen Korkmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Mersin'de sanayi sitesinde yangın

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

Restoran sahibi sevgilisini öldüren yabancı uyruklu kadına hapis cezası

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

İstanbul'da taksici, meslektaşını öldürdü

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Kadın işçi yeşil ışığı fark etti; fabrikadaki soyunma odasında gizli kamera bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda tasarruf sadece 3 yıllığına değil

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...