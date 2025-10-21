Burdur'da acı ölüm: Saman balyalarının altında can verdi

Burdur'da üzerine saman balyaları devrilen çifçi hayatını kaybetti.

'da saman balyalarının altında kalan çiftçi öldü.

Düğer Köyü'nde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56) üzerine saman balyaları devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Bardaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bardaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

