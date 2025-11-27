Burdur'da akran zorbalığı, 15 yaşındaki öğrenci hastanelik oldu

Akran zorbalığı her geçen gün artıyor.

Burdur'da Burç Mahallesi Nurhan Çiftçibaşı Parkı'nda dün akşam okul çıkışı buluşan kız öğrenci grubu, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BEŞ KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

Gruptakilerden beş öğrenci, Mesleki Eğitim Merkezi 9'uncu sınıf öğrencisi olan Y.Ö.'yü (15) dövdü.

Vücudununçeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Y.Ö., çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

DÖVÜLEN ÖĞRENCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir süre sonra hastaneden taburcu edilen Y.Ö.'nün polis merkezine giderek kendisini döven diğer öğrencilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

EĞİTİM İZLEME RAPORU'NDA ÇARPICI VERİLER

2025 Eğitim İzleme Raporu'nda yer alan verilere göre, her dört çocuktan biri zorbalığa uğrarken 800 bin çocuk eğitim hayatının dışında kalıyor.

Rapora göre, Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 68’i kendi veya çevresindeki bir çocuğun zorbalığa uğradığını belirtiyor.