Burdur'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan ATV'deki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Burdur'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mustafa Oğuz'un (62) kullandığı ATV, Ağlasun-Bucak kara yolu Peçenek Beli mevkisinde Süleyman A. (29) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ATV sürücüsü Mustafa Oğuz'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. ATV'de bulunan ve ağır yaralanan Nihayet Oğuz (58) ise  Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğuz'un cenazesi, incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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