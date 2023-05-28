Burdur'da bir kadın eşini av tüfeğiyle öldürdü

Burdur’da sabah saatlerinde kocası ile aralarında çıkan tartışma sonucu bir kadın cinnet geçirdi. Ayşe I., tartıştığı eşi İsmail I.'yı av tüfeğiyle öldürdü.

Burdur'da bir kadın eşini av tüfeğiyle öldürdü

'da merkeze bağlı Düğer köyünde yaşayan Ayşe I. (27), sabah saatlerinde eşi İsmail I.'yla (32) tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle evdeki av tüfeğini alan kadın, kocasına ateş etti.

Burdur'da bir kadın eşini av tüfeğiyle öldürdü - 1

ÇİFTİN 3 ÇOVUĞU BULUNUYOR

Ayşe I. bir süre sonra kendisini 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İsmail I'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail I'nın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Ayşe I. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin en küçüğü 5 aylık olan 3 çocukları olduğu öğrenildi.

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