Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Saat 00.30 sıralarında ’un Yeşilova ilçesinde M.Y. (24) isimli şahıs evde oturduğu esnada, sokakta babası R.Y. (49) ve kardeşi H.A.Y.’nin (18) aralarında husumet bulunan V.K. (30) ve babası M.K. (55) ile ettiğini görünce evden aldığı bıçak ile kavgaya dahil oldu.

Çıkan kavgada V.K. 4 farklı yerinden bıçaklanırken kavgayı ayırmak isteyen V.K.’nın arkadaşı B.T. (26) de bacak bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin 122 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla önce Yeşilova Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

V.K. ve B.T.’yi bıçaklayan M.Y. ise polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aldığı bıçak darbeleri ile çok fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan V.K. ameliyata alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından M.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

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