Burdur'da çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Aşağı Cadde'de bir esnaf dükkanının önüne gelen P.K.T., orada bulunan E.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada P.K.T., yanında getirdiği silahla E.S.'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan M.D.'yi yaraladı. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan P.K.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

