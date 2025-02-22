Burdur'da çıkan yangında 100 saman balyası yandı

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Menderes Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta Mustafa K.'ye ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Yangını fark eden çiftlik sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 100 adet saman balyası ve yem karma makinesi yanarak zarar gördü.