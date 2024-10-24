Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 bin saman balyasının zarar gördüğü samanlık yangını söndürüldü.

Burdur'da çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı

Ürkütlü köyünde Hüseyin A'ya (50) ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre spiral taşlama makinesinden çıkan kıvılcımın samanlığa sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ya

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