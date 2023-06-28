Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi ise hafif yaralandı.

Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Osman Sak (47) idaresindeki otomobil, -Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.

İhbar üzerine yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince kazada yaralanan sürücü Sak ve yanındaki Ahmet K. otomobilden çıkarıldı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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