Burdur'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Merkeze bağlı Taşkapı köyünde Kamil K. (23) idaresindeki 15 NZ 681 plakalı traktör devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Kamil K. ile Fatma K. (41), Yiğit K. (10), Şerife K. (47) ve Edanur Kubilay (11) yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları traktörün altından çıkarıldı.



Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Edanur Kubilay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yiğit K. ise Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.