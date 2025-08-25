Burdur'da eğitim uçağı düştü, olay yerindeki çiftçi yaşadıklarını anlattı
Burdur'da yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Pilotları kurtaran çiftçi Ali Gökmen ise kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim uçağı, Bucak'a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı.
İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Antalya'dan havalanan uçağın tatbikat sırasında kırıma uğradı, mürettebatın ise kurtulduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır." denildi.
"KOŞARAK KAYIĞA BİNDİM"
Öte yandan uçağın iki pilotunu balıkçı teknesiyle kurtaran çiftçi Ali Gökmen ise kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.
Uçağın barajdan su almaya çalıştığı sırada kalkış yapamadığını fark ettiğini anlatan Gökmen, "Yakınımda bir balıkçı kayığı vardı hemen koşarak kayığa bindim, olay yerine gittim. Olay yerine yaklaşırken helikopter geldi. Pilotlara kazaya yardım için geldiğimi söyledim. Kaza yerine geldim. İki pilotumuz da can yeleğini giymişti ve kendilerini dışarı atmıştı. Bu esnada pilotlarımızın sağlık durumu iyiydi. Teker teker tekneye aldım. Biri Türk, biri yabancıydı. Kıyıya doğru giderek pilotlarımızı sağlık ekiplerine sağ salim teslim ettim." dedi.
"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPTIK"
Pilotların o esnada bitkin halde olduğunu belirten çiftçi Gökmen, "Kaza yerine varmam 15 dakikamı aldı. Tekneye de alırken zorlandık ama sağ salim ikisini de aldık. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.
