Burdur'da eğitim uçağı düştü, olay yerindeki çiftçi yaşadıklarını anlattı

"KOŞARAK KAYIĞA BİNDİM"



Öte yandan uçağın iki pilotunu balıkçı teknesiyle kurtaran çiftçi Ali Gökmen ise kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.



Uçağın barajdan su almaya çalıştığı sırada kalkış yapamadığını fark ettiğini anlatan Gökmen, "Yakınımda bir balıkçı kayığı vardı hemen koşarak kayığa bindim, olay yerine gittim. Olay yerine yaklaşırken helikopter geldi. Pilotlara kazaya yardım için geldiğimi söyledim. Kaza yerine geldim. İki pilotumuz da can yeleğini giymişti ve kendilerini dışarı atmıştı. Bu esnada pilotlarımızın sağlık durumu iyiydi. Teker teker tekneye aldım. Biri Türk, biri yabancıydı. Kıyıya doğru giderek pilotlarımızı sağlık ekiplerine sağ salim teslim ettim." dedi.



"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPTIK"



Pilotların o esnada bitkin halde olduğunu belirten çiftçi Gökmen, "Kaza yerine varmam 15 dakikamı aldı. Tekneye de alırken zorlandık ama sağ salim ikisini de aldık. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.