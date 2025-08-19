Burdur'da ele geçirildi: Piyasa değeri 60 milyon TL

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çeltikçi ilçesinde 17 Ağustos’ta Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Olaya ilişkin beş kişi gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.