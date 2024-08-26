Burdur’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü

Burdur’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı.

Burdur’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü

’un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde akşam akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım arazileri ve yollar su içinde kaldı.

Bazı noktalarda sel sularının getirdiği kayalar nedeniyle yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir çok sürücünün araçlarıyla su birikintileri içerinde kaldığı görüldü.

Kent merkezlerinde itfaiye ekipleri tarafından balçıkla sıvanan caddeler tazyikli su ile temizlenirken herhangi bir iş yeri veya evde su baskını olmadığı öğrenildi.

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