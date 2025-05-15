Burdur'da ev yangını

Burdu'un Yeşilova ilçesi Kavak köyünde Musa Uysal'a ait evde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Alevleri fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken evde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.