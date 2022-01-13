Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun anne ve dayısı tutuklandı

Burdur’da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.’nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuğun annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. (18) adliyeye sevk edildi.

ANNE VE DAYI TUTUKLANDI, ANNEANNENİN İKİNCİ EŞİNDEN DNA ÖRNEĞİ İSTENDİ



Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur’u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kader K., ve Ayşenur’un babası olduğunu belirten ve bir süre Kader K., ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karakiraz’dan DNA örneği istendi.

Davada ilginç bir gelişme yaşanarak, anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık’tan da DNA örneği istendi. Nüfus kayıtlarına göre minik Ayşenur’un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

"DİĞER TORUNUMU BİZE VERSİNLER"



Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti.



Kader Karadeniz'in ailesinin çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Çocukları ayağından bağlıyorlardı, banyoya, bodruma kilitliyorlardı. Diğer torunumu bize versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı o var. Geride kalan çocuğuyla avunsun" dedi.



Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.