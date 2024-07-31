Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Burdur'da kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

-Fethiye kara yolunun Beyköy kavşağında sabah saatlerinde, Sadık Ö. (62) idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil ile Yunus U. (44) idaresindeki 34 HAL 551 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Kübra A. (35), Faruk Kerem A. (22), Salih Eymen A. (10), Dursun Özyılmaz (58), Ayşe U. (33), Figen U. (46), Muhittin Eren U. (78) ve Sultan U. (71) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun Özyılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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